Экс-мэра Тбилиси взяли под стражу после вынесения приговора о растрате более $17 млн

Грузинские правоохранительные органы взяли под стражу бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву после того, как Верховный суд страны признал его виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн), приговорив к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Кадры задержания Угулавы в прямом эфире в понедельник показала грузинская телекомпания "Рустави 2".

"То, что мы видели сегодня, не имеет никакого отношения к правосудию", - сказал журналистам Угулава, который сам пришел сдаваться в отделение полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был приговорен к заключению, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Оппозиция уже навала приговор политическим и заявила о прекращении переговоров с властью по поводу избирательной реформы, а также пригрозила масштабными акциями протеста.