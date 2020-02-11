СМИ: не менее пяти человек погибли, 11 пострадали при взрыве в Кабуле

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва рядом со зданием университета в афганской столице Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима. Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими заявил, что взрыв устроил террорист-смертник.

По данным телеканала, среди погибших трое афганских военнослужащих и двое мирных жителей. Среди 11 пострадавших также есть по меньшей мере один гражданский,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.