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Сурен Папикян с рабочим визитом посетит Грузию

Сурен Папикян с рабочим визитом посетит Грузию

11 февраля министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян с двухдневным рабочим визитом посетит Грузию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры РА.

Министр встретится с вице-премьер-министром Грузии, министром территориального развития и инфраструктуры Майей Чкитишвили и министром экономики и устойчивого развития Грузии Натейей Турнавой.

Будут обсуждены вопросы, связанные с взаимным сотрудничеством и новыми возможностями сотрудничества.


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БелТА


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