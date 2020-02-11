Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108, умерли в общей сложности 1016 человек, почти 4 тыс. выздоровели. Как отмечается в размещенном во вторник на сайте Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении, число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тыс.

"По данным на 24:00 10 февраля (19:00 мск - прим. ТАСС) число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42638, количество летальных исходов составило 1016, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

10 февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. Он подчеркнул, что все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус.

В тот же день было подсчитано, что потери мировой экономики от смертельного коронавируса могут составить 26 миллиардов долларов в неделю. Таким образом, эффект от вируса превысит последствия торговой войны США и Китая. Больше остальных от спада пострадают Гонконг, США, Япония, Южная Корея и Германия.