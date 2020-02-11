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В Национальном Собрании начинается четырехдневное заседание: прямое включение

В Национальном Собрании начинается четырехдневное заседание: прямое включение

В Национальном Собрании РА началось очередное четырехдневное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания 11 февраля стоит ряд вопросов.

Во втором чтении будут обсуждаться поправки к Закону “О компаниях водопользователей и ассоциациях компаний водопользователей”, проект закона “О внесении изменений и дополнений в Кодекс административных правонарушений РА”, а также профилактика и ухудшение здоровья и профилактика ущерба от употребления табачных изделий и их заменителей. пакет законопроектов.

В первом чтении будут обсуждены законопроекты о внесении изменений в Закон РА “Об образовании”, о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РА, о внесении изменений в Закон “О рекламе”, о внесении изменений в Закон РА “О государственных пособиях” и ряд других законопроектов.




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БелТА


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