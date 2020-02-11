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Кампания по конституционному референдуму начнется 17 февраля

Кампания по конституционному референдуму начнется 17 февраля

Центральная избирательная комиссия утвердила график основных мероприятий по организации и проведению конституционного референдума 5 апреля. Согласно графику, предвыборная агитация по конституционному референдуму начнется 17 февраля.

 "ЦИК приняла решение на основании указа президента о назначении конституционного референдума 5 апреля. В соответствии с Избирательным кодексом и законом о референдуме был разработан график. Согласно закону о референдуме, кампания референдума начинается на 7-й день после официального объявления президентского указа о референдуме и заканчивается за день до референдума, что означает, что предвыборная агитация начнется 17 февраля", - сказал председатель ЦИК Тигран Мукучян.

 Референдум по конституционным изменениям предлагает отстранить от должности председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Конституционный референдум состоится 5 апреля.




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БелТА


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