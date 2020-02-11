В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

МЧС сообщает, что 11 февраля, к 08:00, в Республике Армения будут закрытые и непроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кар области Арагацотн, шоссе Мартирос-Серс области Вайоц Дзор, шоссе Абовян-Джрабер области Котайк закрыты.

Перевал Варденян, участок дороги Сараван – “Зангер” закрыта для грузовых автомобилей с прицепом, для других труднопроходима.

Труднопроходимы повороты Чайный (метель), Джермук-Гндеваз (метель), Сотк-Карвачар, Апаран и Арагац.

На автодорогах областей Котайк, Гегаркуник, Лори, Сюник, Ширак, Вайоц Дзор местами гололед.

О Ларсе

Согласно информации МЧС Грузии и МЧС России, автомагистраль Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимней резине.