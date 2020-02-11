Армен Саргсян направил поздравительное послание президенту и духовному лидеру Ирана

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани и Верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи в связи с 41-й годовщиной победы Исламской революции. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью администрации президента РА.

В частности, поздравительное послание президенту Ирана гласит:

“Из-за глубоко укоренившихся добрососедских традиций между Арменией и Ираном сегодня продолжается тесное политическое и экономическое сотрудничество. Уверен, что армяно-иранские отношения будут неуклонно укрепляться и развиваться. Сегодня, когда мир сталкивается со многими проблемами, важно поддерживать и развивать стабильные и взаимовыгодные отношения между Арменией и Ираном”.

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В поздравительном послании Верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейиду Али Хаменеи, в частности, говорится:

“Я считаю, что уважение религии и культуры друг друга, в сочетании с политическим диалогом, способствует установлению мира и стабильности в регионе”.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил установившееся и успешно развивающееся сотрудничество между Арменией и Ираном в различных областях, залогом которых на протяжении веков была мудрость двух народов.

Президент Армении пожелал духовному лидеру Ирана крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана - мира и процветания.