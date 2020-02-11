Цены на цветные металлы - 10-02-20

ЛОНДОН, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.93% и составила 1705.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.04% и составила 5668.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.96% и составила 1806.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.89% и составила 12970.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.31% и составила 16375.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.97% и составила 2133.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.83% и составила 24030.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.