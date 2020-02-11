Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция не заинтересована в нормализации отношений с Арменией

“Об армяно-турецких отношениях и геополитических процессах в ближневосточном регионе газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с тюркологом, директором Института востоковедения НАН Рубеном Сафрастяном.

“Армяно-турецких отношений на данном этапе, - сказал он, - почти не существуют. Самым важным обстоятельством является то, что нынешний режим Турции, по сути, не проявляет заинтересованности в налаживании отношений с Арменией, и это можно сказать о почти всех политических деятелях, представляющих турецкий истеблишмент. То есть, турецкая элита не рассматривает урегулирование отношений с Арменией как вопрос повестки”.

“В стратегическом плане между Россией и Турцией, - добавил историк, - есть противоположные подходы, связанные с Южным Кавказом. Армения как со стороны Турции, так и со стороны России рассматривается как союзник России, так что и подходы обеих в вопросе Армении противоположны. Турция не заинтересована в нормализации отношений с Арменией, потому что уверена, что Армения является союзником России. Но есть одна проблема, которую хочу особо отметить. Это то, что в последние годы Турция пытается превратить в сферу своего влияния не весь Южный Кавказ, она создала трехстороннюю ось - Турция - Азербайджан - Грузия. По сути, в стратегическом плане это направлено против России, Турция тем самым пытается усилить свое влияние на Южном Кавказе, но это направлено и против Армении, потому что ставится цель изолировать Армению...” “.

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