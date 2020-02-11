Газета “Айастани Анрапетутюн”: Неурегулированные проблемы транспортной отрасли

Проблема транспорта для Еревана, можно сказать, имеет уже десятилетнюю историю. Предыдущие власти также на протяжении многих лет пытались решить эту проблему путем создания новой транспортной сети и новой системы.

Еще в начале 2017 года по поручению бывшего мэра Еревана была сформирована профессиональная рабочая группа. Был объявлен международный конкурс, по итогам которого победившая британская консалтинговая компания WYGI начала работать над проектированием новой маршрутной сети общественного транспорта Еревана. Тогда компании из столичного бюджета было выплачено 800 тысяч евро. Согласно решениям новой транспортной сети, разработанной на эти деньги, вместо нынешних 2039 транспортных средств в городе планировалось эксплуатировать всего 850 больших и средних автобусов и 89 троллейбусов.

В связи с работой консалтинговой компании WYGI в конце прошлого года мэр Айк Марутян заявил, что “это всего лишь план сети, как будет выглядеть сеть, там нет финансового компонента”, а затем добавил, что для реализации программы нужен кредит в 150 - 250 млн. долларов.

“Для объявления конкурса, необходимы технические характеристики, для этого приедут международные специалисты, чтобы помочь нам в этом вопросе”, - отметил мэр.

Как мы понимаем, до окончательного решения транспортной проблемы столицы еще много воды утечет”. И это связано с тем, что нужны большие деньги, правильная и продуманная программа, инфраструктура, а также правильная организация дальнейшей работы. Но кроме всего этого есть еще одна проблема. Подобные фундаментальные изменения неизбежно приведут к подорожанию платы за проезд. Готов ли к этому рядовой горожанин?...”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.