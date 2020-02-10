Вице-мэр Еревана встретился с жителями улицы Бабаджаняна

Первый заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян встретился с группой жителей зоны строительства новой дороги ул. Бабаджанян-Аштарак, которые недовольны строительством дороги. Грачья Саркисян сообщил, что были разработаны лучшие решения, которые могут быть предоставлены в рамках программы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, жители зданий, прилегающих к улице Бабаджанян, являющейся частью западной кольцевой дороги столицы, обеспокоены начавшимся еще в 2017 году строительством дороги. Основной проблемой является обеспечение комфорта и безопасности движения автомобилей во дворах, а также пешеходного движения.

Следует отметить, что мэр Еревана Айк Марутян и главный архитектор Артур Месчян встречались с жителями в прошлом году, и было решено рассмотреть возможность изменения проекта. Наконец, с учетом замечаний граждан, мэрия внесла ряд изменений в проект. Однако некоторые жители продолжают выражать недовольство этой частью программы дорожного строительства.

«Мы работали с вами в течение года и пытались найти лучшее решение. Если ничего не изменилось, значит, стоимость проекта не должна была измениться. Но в результате этих изменений стоимость программы увеличилась примерно с 900 тыс долларов США до 1 млн долларов США с учетом всех ваших предложений. Первоначальный проект предполагал, что деревья должны были быть вырублены, а сегодня не вырублены, дорога находится в 20 метрах от здания. То есть мы дали лучшие решения, которые были возможны в рамках программы», - сказал первый заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян.

Для строительства шоссе во дворе было 44 объекта недвижимости, хозяева которых еще в 2017 году получили от общины компенсации в размере 3-4 млн драмов каждый. Фактически, гаражи теперь принадлежат общине.

«Община реализует свою собственность. И проект максимально соответствует интересам общины, а также интересам местного населения», - отметил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.