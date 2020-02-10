Мгер Григорян принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня дипломатического работника РФ

Вице-премьер Мгер Григорян в посольстве РФ в Армении принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня дипломатического работника России. Вице-премьер выступил с поздравительной речью.

сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Мгер Григорян поздравил Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и сотрудников посольства с профессиональным праздником, пожелав им успехов в ответственной деятельности.