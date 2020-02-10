Вице-премьер Мгер Григорян встретил короля Иордании

Вице-премьер Мгер Григорян в международном аэропорту “Звартноц” встретил короля Иорданского Хашимитского Королевства, Его Величество Абдаллу II Ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими, который прибыл с официальным визитом в Ереван по приглашению президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера.