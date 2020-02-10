Усилен «эпидемический фильтр»: 1894 ребенка не допущены в учебные заведения из-за ОРЗ

По данным на 10 февраля, количество детей с острыми респираторными инфекциями в образовательных учреждениях составило 3,8%. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. Он отметил, что эпидемиологический надзор за заболеваемостью, вызванной острыми респираторными инфекциями, продолжается в школах и дошкольных организациях.

«По сегодняшним данным, отсутствия из-за острых респираторных заболеваний в республике составило 3,8%. В отдельных образовательных учреждениях сообщается о высоких показателях отсутствия из-за ОРЗ. Чтобы предотвратить распространение ОРЗ в образовательных учреждениях, усилен «эпидемический фильтр» с привлечением потенциала заинтересованных учреждений. В результате 1894 ребенка (723 в Ереване и 1171 в областях) не были допущены в учебные заведения», - сказал Арсен Торосян.