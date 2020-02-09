Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов КС будет решен на референдуме

Глава Венецианской комиссии выступил с заявлением относительно ситуации вокруг КС Армении

 

 

Ваагн Вермишян арестован: СНБ

 

 

Положить конец безнаказанности: в СЕ прошло мероприятие, посвященное годовщине погромов армян в Баку

 

 

В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель

 

 

Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю и премьеру Госсовета КНР

Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

 

 

В Армении зафиксирован минимальный среди стран-членов ЕАЭС уровень годовой инфляции

 

 

ЕС упростил получение многоразовой визы: новые правила краткосрочного въезда действуют со 2 февраля

 

 

“Wizz Air” будет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Ларнака-Ереван

 

 

Ryanair начнет осуществлять авиарейсы Ереван-Пафос-Ереван

 

 

Насилие должно быть исключено: Пашинян напомнил о предложенных им 6-ти общенациональных консенсусах

Демократия в Армении отныне необратима: речь Никола Пашиняна в НС (ч. 1)

Демократия в Армении отныне необратима: речь Никола Пашиняна в НС (ч. 2)

 

 

Встреча премьер-министра и президента РА

 

 

Армен Саркисян подписал ряд законов

 

 

Мы искореним коррупцию, и пусть никто не сомневается в нашей решимости: Пашинян

 

 

Президент обратился в КС по вопросу внесения изменений в УПК и закон о банковском секрете

 

 

Обнаружены тела попавших под лавину трех контрактных военнослужащих

 

 

Артур Ванецян заявил о своем намерении активно заняться политикой

 

 

Все результаты исследований коронавируса нового типа в Армении были отрицательными

 

 

В ереванской школе им. А. С. Пушкина зарегистрированы случаи заболевания гриппом А H1N1

 

 

Армения - одно из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире: UNWTO

 

 

Суд принял в производство дело Сержа Саргсяна и других

 

 

В отношении трех сослуживцев военнослужащего по делу о его смерти избрана мера пресечения в виде ареста

По факту смерти военнослужащего ряд офицеров демобилизованы и подвергнуты дисциплинарному взысканию

 

 

Журналистка Арменпресс среди лауреатов ежегодной премии МЧС Армении

 

 

Отведать севанский ишхан, посетить концерт: 105-летний Нурхан Жозефович раскрывает для себя Армению

 

 

В Ереване появится улица имени Гоар Гаспарян

 

 

Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball

 

 

В Сирии погиб солдат-армянин

 

 

“Серебряный призрак” “Эксцентричного магната” Гюльбенкяна выставлен на аукцион

 

 

ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию

 

 

Карен Григорян — победитель шахматного турнира International Portugal  Open

 




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