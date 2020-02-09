«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов КС будет решен на референдуме
Глава Венецианской комиссии выступил с заявлением относительно ситуации вокруг КС Армении
Положить конец безнаказанности: в СЕ прошло мероприятие, посвященное годовщине погромов армян в Баку
В рамках визита в Германию Никол Пашинян проведет встречу с Ангелой Меркель
Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю и премьеру Госсовета КНР
Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса
В Армении зафиксирован минимальный среди стран-членов ЕАЭС уровень годовой инфляции
ЕС упростил получение многоразовой визы: новые правила краткосрочного въезда действуют со 2 февраля
“Wizz Air” будет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Ларнака-Ереван
Ryanair начнет осуществлять авиарейсы Ереван-Пафос-Ереван
Насилие должно быть исключено: Пашинян напомнил о предложенных им 6-ти общенациональных консенсусах
Демократия в Армении отныне необратима: речь Никола Пашиняна в НС (ч. 1)
Демократия в Армении отныне необратима: речь Никола Пашиняна в НС (ч. 2)
Встреча премьер-министра и президента РА
Армен Саркисян подписал ряд законов
Мы искореним коррупцию, и пусть никто не сомневается в нашей решимости: Пашинян
Президент обратился в КС по вопросу внесения изменений в УПК и закон о банковском секрете
Обнаружены тела попавших под лавину трех контрактных военнослужащих
Артур Ванецян заявил о своем намерении активно заняться политикой
Все результаты исследований коронавируса нового типа в Армении были отрицательными
В ереванской школе им. А. С. Пушкина зарегистрированы случаи заболевания гриппом А H1N1
Армения - одно из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире: UNWTO
Суд принял в производство дело Сержа Саргсяна и других
В отношении трех сослуживцев военнослужащего по делу о его смерти избрана мера пресечения в виде ареста
По факту смерти военнослужащего ряд офицеров демобилизованы и подвергнуты дисциплинарному взысканию
Журналистка Арменпресс среди лауреатов ежегодной премии МЧС Армении
Отведать севанский ишхан, посетить концерт: 105-летний Нурхан Жозефович раскрывает для себя Армению
В Ереване появится улица имени Гоар Гаспарян
Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball
“Серебряный призрак” “Эксцентричного магната” Гюльбенкяна выставлен на аукцион
ЕС отверг инициативу США по палестино-израильскому урегулированию
Карен Григорян — победитель шахматного турнира International Portugal Open