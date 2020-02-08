Ходатайство об аресте  Ваагна Вермишяна передано в суд

Председателю Комитета по градостроительству Армении Ваагну Вермишяну предъявлено обвинение, и в суд было подано ходатайство об избрании в качестве пресечения его задержание.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-центре СНБ.

Ваагн Вермишян был арестован 5 февраля по подозрению в получении взятки в крупных размерах.

Согласно сообщению СНБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий Служба национальной безопасности получила фактическую информацию о том, что председатель Комитета градостроительства РА, являясь официальным лицом, действовал вопреки интересам службы и, исходя из личных интересов, в соответствии с договоренностями, достигнутыми с представителями компаний, занимающимися строительными работами или застройкой, как лично, так и посредством близкого лица, в пяти случаях за взятку в крупных и особо крупных размерах (на сумму 1 000 000–2 500 000 драмов) в виде денег или имущества, в течение всего 2019 года действовал в их пользу или содействовал скорейшему принятию желаемых решений.

Чтобы скрыть факт получения взятки, в нарушение закона о запрете на ведение бизнеса он учредил на имя близкого лица проектную компанию - ООО. Для получения материального преимущества он рекомендовал обращающимся к нему застройщикам и частным лицам заключать сделки с указанной компанией, а для благоприятного принятия решений на основе документов компании, добивался благоприятных для себя решений со стороны органов государственного и местного самоуправления.

Кроме того, председатель Комитета градостроительства РА во время встречи в своем офисе 23 октября 2019г. договорился с владельцем нескольких строительных компаний о выдвижении на звание «Заслуженный строитель Армении», получив за это взятку в размере 5000 долларов США (2 379 950 драмов) и строительный материал стоимостью около 2,300 000 драмов.

Согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Армения по фактам очевидного преступления, в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения, виновные в предполагаемом преступлении были арестованы. Двое из них, включая председателя вышеупомянутого Комитета, были арестованы и признались в совершении преступления.

Предварительное расследование продолжается.