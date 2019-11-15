Анонс мероприятий на 9 февраля
17:58, Февраль 08, 2020
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- 17:58 Анонс мероприятий на 9 февраля
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- 14:36 На автодорогах Ширака гололед — задействовано 30 единиц техники
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- 13:14 В республике ожидаются обильные осадки, на автодорогах – гололед
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- 12:59 Десница Святого Саркиса доставлена в Кафедральный собор Св.Саркиса
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