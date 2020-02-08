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Словения уведомила о завершении национальных процедур по ратификации Соглашения   Армения-ЕС

Словения уведомила о завершении национальных процедур по ратификации Соглашения   Армения-ЕС

5 февраля Словения уведомила Европейский совет и Генеральный секретариат Совета Европейского союза о завершении национальных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-ЕС.

Как  передает Арменпресс,  8 февраля об этом на своей  странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. 

«5 февраля 2020г.  Словения уведомила Европейский совет и Генеральный секретариат Совета Европейского союза о завершении национальных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-ЕС», написала Анна Нагдалян. 

 Соглашение  о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-Евросоюз  уже ратифицировали двадцать стран: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта,  Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Великобритания и Республика Армения, Нидерланды и Швеция.


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