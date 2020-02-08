Словения уведомила о завершении национальных процедур по ратификации Соглашения   Армения-ЕС

5 февраля Словения уведомила Европейский совет и Генеральный секретариат Совета Европейского союза о завершении национальных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-ЕС.

Как передает Арменпресс, 8 февраля об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«5 февраля 2020г. Словения уведомила Европейский совет и Генеральный секретариат Совета Европейского союза о завершении национальных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-ЕС», написала Анна Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-Евросоюз уже ратифицировали двадцать стран: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Великобритания и Республика Армения, Нидерланды и Швеция

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