Кабриолет Гагарина выставили на торги в Москве

Автомобиль, на котором доставили первого космонавта Земли Юрия Гагарина, продадут на аукционе в Москве. Речь идет о машине ЗИЛ-111В, на которой Гагарин приехал в Кремль, когда вернулся из первого космического полета, передает Арменпресс со ссылкой на сайт телеканала «Звезда».

Автомобиль Зил-111В - редчайшая модель штучной сборки, таких всего выпущено 12. Один из них советское руководство подарило Фиделю Кастро. А Юрий Гагарин проехал на этой машине лишь один раз - 14 апреля 1961 года.

С тех пор кабриолет ни разу не красили и даже не меняли на нем шины. При этом пробег за более чем полвека составил всего 35 000 километров. Все эти годы кабриолет стоял в гараже особого назначения в Армении, куда был доставлен для встречи иранского шаха.

Торги пройдут 15 февраля, а перед этим автомобиль вместе с другими коллекционными лотами будет выставлен на обозрение в столичном автосалоне «Старое время».