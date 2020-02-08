Погосян предвидит информационные атаки Азербаджана на Арцах

Накануне выборов в Республике Арцах Азербайджан проведет информационные атаки на армянскую сторону.

Как передает Арменпресс, об этом сказал бывший депутат НС Теван Погосян, глава Международного центра человеческого развития.

«Прежде всего, после досрочных парламентских выборов 9 февраля Азербайджан представит, какими были их выборы, а затем он будет использовать все информационные инструменты для влияния на выборы и политические процессы в Арцахе. Мы должны быть в состоянии оказать информационное сопротивление в этом регионе и не допустить раскола», - сказал Погосян.

По словам бывшего депутата, после досрочных парламентских выборов 9 февраля Азербайджан будет проводить более агрессивную политику.

Он отметил, что если на границене стреляют, это не значит, что война окончена. Времена изменились, и противник может использовать информационные инструменты, чтобы напугать публику.

«Мы не можем терять бдительности и должны ставить перед собой цели», - заключил Погосян.

31 марта 2020 года в Республике Арцах пройдут президентские и парламентские выборы.