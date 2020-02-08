Саркис Шагинян присоединился к ФК «Лори»

Футбольный клуб «Лори» подписал контракт с армянским полузащитником Саркисом Шагиняном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ФК «Лори».

25-летний Шахинян, воспитанник«Мики», играл за португальскую команду М19 «Брага», за клубы «Пюник», «Гандзасар», «Арарат» и болгарскую «Монтану». Последним клубом Шагиняна был «Алашкерт.» Он принимал участие в 115 матчах в Премьер-лиге Армении, а также стал дважды обладателем Кубка Армении и дважды обладателем Суперкубка. Саркис также играл в армянских командах М17, М19 и М21.

С Шагиняном подписан контракт на 1 год.