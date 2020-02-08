Прооперирована супруга президента РА Нуне Саркисян
Супруга президента РА Армена Саркисяна Нуне Саркисян была прооперирована в Ереване— в медицинском центре «Астхик».
Как передает Арменпресс, президент Армен Саркисян находится в медицинском центре.
Премьер-министр РА Никол Пашиняннавестил Нуне Саргсян.
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