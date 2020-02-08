Прооперирована супруга президента РА Нуне Саркисян

Супруга президента РА Армена Саркисяна Нуне Саркисян была прооперирована в Ереване— в медицинском центре «Астхик».

Как передает Арменпресс, президент Армен Саркисян находится в медицинском центре.

Премьер-министр РА Никол Пашиняннавестил Нуне Саргсян.