На автодорогах Ширака гололед — задействовано 30 единиц техники
14:36, 8 Февраль, 2020
Дороги республиканского значения Ширакскойобласти открыты, но снегопад продолжается. По данным на 12:00 часов 8 февраля, на всех дорогах области снег.
На автомагистралях Ашоцка (50м) и Ахуряна (100м) сильная метель. На дороге в Хором-Артик-Апаран в районе Артика также метель.
Об этом Арменпресс сообщили в Ширакскойобластной администрации, отметив, что все дороги межгосударственного, республиканского и регионального значения открыты. Сервисные компании осуществляют снегоуборочную и соляно-песчаную обработку участков дороги. В настоящее время на дорогах области работают 30 единиц техники. На некоторых дорогах гололедица.
АрменуиМхоян