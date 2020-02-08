На автодорогах Ширака гололед — задействовано 30 единиц техники

Дороги республиканского значения Ширакскойобласти открыты, но снегопад продолжается. По данным на 12:00 часов 8 февраля, на всех дорогах области снег.

На автомагистралях Ашоцка (50м) и Ахуряна (100м) сильная метель. На дороге в Хором-Артик-Апаран в районе Артика также метель.

Об этом Арменпресс сообщили в Ширакскойобластной администрации, отметив, что все дороги межгосударственного, республиканского и регионального значения открыты. Сервисные компании осуществляют снегоуборочную и соляно-песчаную обработку участков дороги. В настоящее время на дорогах области работают 30 единиц техники. На некоторых дорогах гололедица.

АрменуиМхоян