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На автодорогах Ширака гололед — задействовано 30 единиц техники

На автодорогах Ширака гололед — задействовано 30 единиц техники

Дороги республиканского значения Ширакскойобласти открыты, но снегопад  продолжается. По данным на  12:00 часов 8 февраля, на всех дорогах области снег.

На автомагистралях Ашоцка (50м) и Ахуряна (100м) сильная метель. На дороге в Хором-Артик-Апаран в районе Артика также метель.

Об этом Арменпресс сообщили в Ширакскойобластной  администрации, отметив, что все дороги межгосударственного, республиканского и регионального значения открыты. Сервисные компании осуществляют снегоуборочную и соляно-песчаную обработку участков дороги. В настоящее время на дорогах области работают 30 единиц техники. На некоторых дорогах гололедица.

 

АрменуиМхоян




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