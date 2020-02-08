Армянские стрелки едут в Польшу

Сборная Армении по стрельбе отправляется в Польшу.

Как передает Арменпресс, перед стартом чемпионата Европы 9-22 февраля команда вместе с тренерским штабом проведет тренировочный сбор в Польше - во Вроцлаве. Чемпионат Европы, который считается рейтинговым для путевки на 32-ю летнюю Олимпиаду в Токио, стартует 23 февраля во Вроцлаве. Армению представляют 6 девушек и 6 юношей.

В мае у стрелков будет еще один рейтинговый турнир— в Чехии.

32-я летняя Олимпиада пройдет в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 000 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 33 видах спорта. Олимпиада пройдет в Токио во второй раз с 1964 года.