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ДТП на трассе Джуджеван-Ноемберян — перевернулся грузовик

ДТП на трассе Джуджеван-Ноемберян — перевернулся грузовик

8 января на трассе Джуджеван-Ноемберян произошло ДТП — перевернулся грузовик.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 8-го февраля  в 11:35часов   в службу "911''  ЦКУ  МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Иджеван-Ноемберян  перевернулся грузовик, есть пострадавшие,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  Выяснилось, что на 5-м км трассы  М-16   Джуджеван-Ноемберян перевернулся грузовик Iveco(водитель Владислав К., 1993 г/р), в  результате  чего дорога односторонне закрыта.

Спасатели оказали первую медпомощь и поднесли к  машине  скорой  помощи пострадавшего пассажира  Юру  Б. (1970 г/р). Его доставили в Ноемберянский  МЦ, где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили грузовик  и перекрыли подачу  топлива.

 




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