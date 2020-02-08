ДТП на трассе Джуджеван-Ноемберян — перевернулся грузовик

8 января на трассе Джуджеван-Ноемберян произошло ДТП — перевернулся грузовик.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 8-го февраля в 11:35часов в службу "911'' ЦКУ МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Иджеван-Ноемберян перевернулся грузовик, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА. Выяснилось, что на 5-м км трассы М-16 Джуджеван-Ноемберян перевернулся грузовик Iveco(водитель Владислав К., 1993 г/р), в результате чего дорога односторонне закрыта.

Спасатели оказали первую медпомощь и поднесли к машине скорой помощи пострадавшего пассажира Юру Б. (1970 г/р). Его доставили в Ноемберянский МЦ, где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили грузовик и перекрыли подачу топлива.