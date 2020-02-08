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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 190 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 190 раз

За период   23-29  февраля   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 190 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и оставались верны  сохранению режима  перемирия. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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БелТА

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