За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 190 раз

За период 23-29 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 190 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1200 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и оставались верны сохранению режима перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.