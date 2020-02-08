Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего, по данным государственного комитета, на территории регионов Китая было зарегистрировано 31 774 случая заболевания пневмонией, из которых 6 101 - тяжелый. При этом подтверждены 34 546 случаев заражения инфекцией, а у 27 657 человек наличие коронавируса нового типа подозревается.

Сутки назад китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.