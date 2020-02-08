За взятку арестован следователь Дорожной полиции

Совместные оперативно-розыскные мероприятия Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями и Мушского отделения Гюмрийского городского отдела полиции г. Гюмри позволили получить данные о том, что было отклонено возбуждение уголовного дела по материалам, подготовленным в роте 2 Офицерского батальона по факту ранения 2-летней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Мармарашен17 января.

Как передает Арменпресс,полиция РА сообщает, что один из следователей потребовал взятку в 50 тысяч драмов за возвращение водительских прав и карты техосмотра за обещание не наказывать водителя.

Сразу же после получения запрошенной суммы 7 февраля следователь был арестован и доставлен в отдел Уголовной полиции. Согласно личному обыску, была найдена и конфискована вся сумма взятки- 50 000 драмов. Капитан полиции был арестован.

Уголовное дело, возбужденное полицией, было направлено в Специальную следственную службу.