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За взятку арестован следователь Дорожной полиции

За взятку арестован следователь Дорожной полиции

Совместные оперативно-розыскные мероприятия Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями и Мушского отделения Гюмрийского городского отдела полиции г. Гюмри позволили получить данные о том, что было отклонено возбуждение уголовного дела по материалам, подготовленным в роте  2 Офицерского батальона по факту ранения 2-летней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Мармарашен17 января.

Как передает Арменпресс,полиция РА сообщает, что один из следователей  потребовал взятку в 50 тысяч драмов за возвращение водительских прав и карты  техосмотра за  обещание не наказывать водителя.

Сразу же после получения запрошенной суммы 7 февраля следователь был арестован и доставлен в отдел Уголовной полиции. Согласно личному обыску, была найдена и конфискована вся сумма взятки- 50 000 драмов. Капитан полиции был арестован.

Уголовное дело, возбужденное полицией, было направлено в Специальную следственную службу.

 

 




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