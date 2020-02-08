В соборе Св.Саркиса благословили военнослужащих, отличившихся в службе на передовой

Военнослужащие, отличившихся в службе на передовой, соборе Св.Саркисаполучили благословение архиепископаНавасардаКчояна.

Как передает Арменпресс,координатор информационного отдела Араратской патриаршей епархии отец Исаия Артенян отметил, что благословение военнослужащих уже стало традицией.

«Присутствуют лучшие воины, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей. После благословения архиепископ Навасард также наградит солдат. Пятый год подряд по инициативе Его Высокопреосвященства Навасарда солдатблагословляют и вознаграждают. В этом году благословение принимают двадцать солдат», - сказал Артенян.

8 февраля отмечается праздник покровителя любви Святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов.