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Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащих, оставшихся под снежной лавиной

Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащих, оставшихся под снежной лавиной

Возбуждено уголовное  дело по факту  гибели трех военнослужащих, оставшихся под снежной  лавиной и   ранения одного человека  во время  смены боевой вахты в N-ской  части  Министерства обороны РАоколо 5 часов вечера 7 февраля 2020г.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает Следственный комитет РА.

«В   рамках уголовного дела, возбужденного  по факту  гибели трех военнослужащихв результате схода лавины, случившейсяпримерно в 17:00 часов 7 февраля2020г., во время смены на вахте  в N-ской военной части Министерства обороны РА—КарапетаСедраковичаНазаряна, ТигранаАрменовичаАрзуманяна, НвераТиграновичаШахбазяна и ранения Гамлета ГрениковичаМирзояна, в 9-м гарнизонном следственном отделе Главного управления военных расследований ведется расследование в соответствии с ч.2 ст. 376  Уголовного кодекса Республики Армения (небрежное отношениеначальника или должностного лица к службе, в результате   неосторожности приведшее к  тяжким последствиям)», - говорится в заявлении.

Как  сообщалось ранее, четверо контрактных военнослужащих одной из воинских частей Сюникской области 7 февраля, в районе 16:50, остались под снежной лавиной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате оперативно-розыскных работ из-под лавин обнаружены тела рядового КарапетаСедраковичаНазаряна (1991 г.р., служил в ВС с 2018 года, Кашатагский военкомат), младшего сержанта Тиграна АрменовичаАрзуманяна (1994 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) и младшего сержанта НвераТиграновичаШахбазяна (1995 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат).

Рядового Гамлета ГрениковичаМирзояна (1998 г.р., служит в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) удалось вытащить из-под лавин. У него легкие ранения, состояние здоровья удовлетворительное.

Ведется следствие для установления обстоятельств инцидента.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования членам семей, родственникам и сослуживцам погибших военнослужащих.

 




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