Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащих, оставшихся под снежной лавиной

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех военнослужащих, оставшихся под снежной лавиной и ранения одного человека во время смены боевой вахты в N-ской части Министерства обороны РАоколо 5 часов вечера 7 февраля 2020г.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает Следственный комитет РА.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех военнослужащихв результате схода лавины, случившейсяпримерно в 17:00 часов 7 февраля2020г., во время смены на вахте в N-ской военной части Министерства обороны РА—КарапетаСедраковичаНазаряна, ТигранаАрменовичаАрзуманяна, НвераТиграновичаШахбазяна и ранения Гамлета ГрениковичаМирзояна, в 9-м гарнизонном следственном отделе Главного управления военных расследований ведется расследование в соответствии с ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Республики Армения (небрежное отношениеначальника или должностного лица к службе, в результате неосторожности приведшее к тяжким последствиям)», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, четверо контрактных военнослужащих одной из воинских частей Сюникской области 7 февраля, в районе 16:50, остались под снежной лавиной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате оперативно-розыскных работ из-под лавин обнаружены тела рядового КарапетаСедраковичаНазаряна (1991 г.р., служил в ВС с 2018 года, Кашатагский военкомат), младшего сержанта Тиграна АрменовичаАрзуманяна (1994 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) и младшего сержанта НвераТиграновичаШахбазяна (1995 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат).

Рядового Гамлета ГрениковичаМирзояна (1998 г.р., служит в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) удалось вытащить из-под лавин. У него легкие ранения, состояние здоровья удовлетворительное.

Ведется следствие для установления обстоятельств инцидента.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования членам семей, родственникам и сослуживцам погибших военнослужащих.