Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball

Оперная певица РузанМанташянблестяще выступила в оперном театре SemperOpernball в Дрездене, исполнив арию Татьяны из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Ожидаемый концерт состоялся 7 февраля, собрав вместе известных артистов со всего мира.

В беседе с журналистом Арменпресс РузанМанташян сказала: «Я рада, что выступление подошло к своему логическому и триумфальному концу».

Маргарит Саркисян, преподаватель Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, опубликовала отрывок из выступления Манташяна на своей странице в Facebook.

«Это было действительно блестящее исполнение. Молодчина ... Наша школа!», - написала она.

Кроме РузанМанташянна концерте выступили скрипач Павел Милюков, сопрано Юлия Музиченко, пианист Александр Кашпурин, тенор ЮсифЭйвазов и другие.

13 января в Интернете распространились слухи о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Айвазов «отказался выступать с РузанМанташян» по «политическим мотивам», и выступление певицы было отменено. Организаторы мероприятия изначально отрицали, что Манташян была приглашена на концерт. Несмотря на сложную и сложную ситуацию, РузанМанташян, которая настоятельно утверждала, что переговоры о ее участии велись, победила— ее снова пригласили выступить. В поддержку РузанМанташян выступили выдающиеся авторитетные деятели, что вызвало большой международный резонанс. Парламент Армении даже направил письмо в Бундестаг Германии.