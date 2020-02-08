Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball

Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball

Оперная певица РузанМанташянблестяще выступила в оперном театре SemperOpernball в Дрездене, исполнив арию Татьяны из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Ожидаемый  концерт состоялся 7 февраля, собрав вместе известных артистов со всего мира.

В беседе с журналистом Арменпресс РузанМанташян сказала: «Я рада, что выступление  подошло к своему логическому и триумфальному концу».

Маргарит Саркисян, преподаватель Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, опубликовала отрывок из выступления Манташяна на своей странице в Facebook.

«Это было действительно блестящее исполнение. Молодчина ... Наша школа!», - написала она.

         Кроме РузанМанташянна концерте выступили скрипач Павел Милюков, сопрано Юлия Музиченко, пианист Александр Кашпурин, тенор ЮсифЭйвазов и другие.

13 января в Интернете распространились слухи о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Айвазов «отказался выступать  с РузанМанташян» по «политическим мотивам», и выступление  певицы было отменено. Организаторы мероприятия изначально отрицали, что Манташян была приглашена на концерт. Несмотря на сложную и сложную ситуацию, РузанМанташян, которая настоятельно утверждала, что переговоры о ее участии велись, победила— ее снова пригласили выступить. В поддержку РузанМанташян выступили  выдающиеся  авторитетные  деятели, что вызвало большой международный резонанс. Парламент Армении даже направил письмо в Бундестаг Германии.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации