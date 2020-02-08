В республике ожидаются обильные осадки, на автодорогах – гололед

С вечера 8-го февраля и утром 9-го февраля в республике ожидаются обильные осадки в виде снега, в горных районах – метель и низкая горизонтальная видимость. Почти на всех автодорогах республики будет гололед.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по ЧС РА.

После полудня 8-гофевраля, с 9 февраля в большинстве регионов, 10-го в южных регионах ожидаются осадки, с вечерних часов 8-го февраля во всех регионах ожидаются осадки в виде снега.С 11-12 февраля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 7-го февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 25-30 м/с.

С 8-11 февраля температура воздуха постепенно понизится на 18-20 градусов.

В Ереване днем 8февраля и 9 февраля ожидаются осадки, в вечерние часы 8-гофевраля и 9-го - в виде снега. С 10-13 февраля ожидается погода без осадков.