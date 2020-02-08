На праздник св. Саркиса Любви По благословению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II, Десница Святого Саркиса доставлена в Кафедральный собор Св.Саркиса, где Патриарх благословилбогопослушныхверующих.

Как передает Арменпресс,8 февраля координатор информационного отдела Араратской патриархальной епархии отец Исаия Артенян отметил, что таинство праздника в представлении армянского народа —прежде всего божественная любовь.

«Праздник святого Саркиса - один из самых любимых праздников нашего народа, и таинство его проявляется в разных слоях нашего народа, как в народных традициях, так и в душевных переживаниях и чувствах. Но самым важным чувством, как и у всех святых, у святого Саркиса была любовь, которой покровительствовал этот святой. Не случайно в этот день мы особо подчеркиваем эту божественную любовь. Святой Саркис, с его мученичеством, мужеством и человеческим проявлением, был носителем этой любви и не просто проповедовал эту любовь, но жил ею. Наша любовь к нашему народу заключается в том, что люди склоняются перед памятью святого, прося его заступничества», - сказал Артенян.

Он отметил, что св. Саркис, будучи греком по национальности, получил исключительноеотношение и любовь среди армян, особенно тем,как скоро он отзывался и спешил на помощь.

ДесницаСвятого Саркиса останется в церкви до вечерней службы. Литургия посящена памятиСв.Саркиса, его сына Мартироса и 14 его воинов.