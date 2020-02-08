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Названа причина массовой драки в Казахстане

Названа причина массовой драки в Казахстане

Бытовой конфликт стал причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана, где в ночь на субботу погибли 8 и пострадали 40 человек, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Об этом  передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", - сказал он в субботу на брифинге в Нур-Султане.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны.




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БелТА

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