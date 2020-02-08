Полиция Армении обнаружила гражданина, разыскиваемого правоохранителями Узбекистана

Гражданин,разыскиваемый правоохранительными органами Узбекистана, был обнаружен в Армении.

Как передает Арменпресс,полиция РА сообщает, что 7 февраля в 22:15 часов 37-летний гражданин Узбекистана Дилшот Ш. был задержан и доставлен в Баграташенское отделение полиции РА. С 15 ноября 2019 года Дилшота Ш. разыскивают правоохранительные органы Узбекистана – по обвинению в соответствии с ч.1 ст. 180, ч. 1 ст. 181 и ч. 1 ст. 233 (ложное банкротство, сокрытие банкротства и незаконное использование имущества, находящегося под арестом). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Об обнаружении разыскиваемого лица было сообщено инициатору розыска.