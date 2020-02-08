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Полиция Армении обнаружила гражданина, разыскиваемого правоохранителями Узбекистана

Полиция Армении обнаружила гражданина, разыскиваемого правоохранителями Узбекистана

Гражданин,разыскиваемый правоохранительными органами Узбекистана,  был обнаружен в Армении.

Как передает Арменпресс,полиция РА сообщает, что 7 февраля в 22:15 часов  37-летний гражданин Узбекистана Дилшот Ш. был задержан и доставлен в Баграташенское  отделение  полиции РА.  С 15 ноября 2019 года Дилшота Ш. разыскивают  правоохранительные органы Узбекистана – по  обвинению в соответствии с ч.1  ст. 180, ч. 1 ст. 181  и ч. 1 ст. 233  (ложное банкротство, сокрытие банкротства и незаконное использование имущества, находящегося  под арестом). В качестве меры пресечения  избрана подписка о невыезде.

Об обнаружении разыскиваемого лица было сообщено инициатору розыска.




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