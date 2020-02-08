Цены на цветные металлы - 07-02-20

ЛОНДОН, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.29% и составила 1721.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.13% и составила 5670.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.60% и составила 1824.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.68% и составила 12855.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16325.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.75% и составила 2154.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 23369.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.