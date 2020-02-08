Мхитарян вернулся, забил гол, но «Рома» потерпела поражение

В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимала «Болонью» на Олимпийском стадионе в Риме.

Какпередает Арменпресс, счет в матче открыл болонский футболист на 16-й минуте, затем на 22-й минуте Денсойл из «Болоньи»забил автогол. В первом тайме гости сумели снова забить - Баров отличился на 26-й минуте. Болонские футболисты забили во втором тайме третий гол. Генрих Мхитарян, который почти месяц не участвовал в игре «волков» из-за травмы, в составе «Ромы» забил второй гол. Кстати, Мхитарян участвовал в матче с первых минут матча. «Рома»-«Болонья» — 2:3.

После этого поражения «Рома»на 5-м месте с 39 очками.