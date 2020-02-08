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«АйастаниАнрапетутюн»: государство продолжит поддержку молодых семей

«АйастаниАнрапетутюн»: государство продолжит поддержку молодых семей

На заседании правительства Арцаха под председательством президента Бако Саакяна правительство среди прочих вопросов одобрило, в том числе, концепцию, обеспечивающую  реализацию демографической политики на 2020–2022 годы.

По словам министра труда, социальных вопросов и расселения СамвелаАванесяна, целью запланированной программы является обеспечение мер по предотвращению негативных демографических тенденций и стабилизации ситуации. Согласно статистике, численность постоянного населения Республики Арцах в 2019 году составила 148 тысяч человек. По его словам, изменения в численности  населении вызваны изменениями в показателях  компонентов прироста населения - рождаемости, смертности, брака, развода и миграции.

«С учетом тенденций демографического развития в республике в последние годы, следует обеспечить рост рождаемости, материальное поощрение  рождения каждого ребенка - особенно 3-го, 4-го и т.д.. Цель состоит в том, чтобы путем снижения  детской  смертности, целевого воздействия  на формирование молодых семей,  постепенно улучшить гендерную структуру населения, а также правовую базу для демографического развития и смягчить несоразмерное территориальное распределение населения», - сказал министр.

Обеспечить репродукцию расширенной семьи, в 2020-2022гг.будет продолжен дифференцированный подход к материальному поощрению рождения ребенка, при этом размер единовременного пособия на первого ребенка составит 100 000 драмов, второго ребенка - 200 000 драмов, третьего ребенка - 500 000 драмов, при рождении четвертого и каждого последующего ребенка по достижении ими 18 лет предоставляется пособие совершеннолетия - соответствено 500 000 и 700 000 драмов. Для семьи, где пять или более детей,  покупается или строится квартира или дом".

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере газеты.

 




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