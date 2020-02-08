«АйастаниАнрапетутюн»: государство продолжит поддержку молодых семей

На заседании правительства Арцаха под председательством президента Бако Саакяна правительство среди прочих вопросов одобрило, в том числе, концепцию, обеспечивающую реализацию демографической политики на 2020–2022 годы.

По словам министра труда, социальных вопросов и расселения СамвелаАванесяна, целью запланированной программы является обеспечение мер по предотвращению негативных демографических тенденций и стабилизации ситуации. Согласно статистике, численность постоянного населения Республики Арцах в 2019 году составила 148 тысяч человек. По его словам, изменения в численности населении вызваны изменениями в показателях компонентов прироста населения - рождаемости, смертности, брака, развода и миграции.

«С учетом тенденций демографического развития в республике в последние годы, следует обеспечить рост рождаемости, материальное поощрение рождения каждого ребенка - особенно 3-го, 4-го и т.д.. Цель состоит в том, чтобы путем снижения детской смертности, целевого воздействия на формирование молодых семей, постепенно улучшить гендерную структуру населения, а также правовую базу для демографического развития и смягчить несоразмерное территориальное распределение населения», - сказал министр.

Обеспечить репродукцию расширенной семьи, в 2020-2022гг.будет продолжен дифференцированный подход к материальному поощрению рождения ребенка, при этом размер единовременного пособия на первого ребенка составит 100 000 драмов, второго ребенка - 200 000 драмов, третьего ребенка - 500 000 драмов, при рождении четвертого и каждого последующего ребенка по достижении ими 18 лет предоставляется пособие совершеннолетия - соответствено 500 000 и 700 000 драмов. Для семьи, где пять или более детей, покупается или строится квартира или дом".

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