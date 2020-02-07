Обнаружены тела попавших под лавину трех контрактных военнослужащих

Четыре контрактных военнослужащих одной из воинских частей Сюникской области 7 февраля, в районе 16:50, остались под снежной лавиной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате оперативно-розыскных работ из-под лавин обнаружены тела рядового Карапета Седраковича Назаряна (1991 г.р., служил в ВС с 2018 года, Кашатагский военкомат), младшего сержанта Тиграна Арменовича Арзуманяна (1994 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) и младшего сержанта Нвера Тиграновича Шахбазяна (1995 г.р., служил в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат).

Рядового Гамлета Грениковича Мирзояна (1998 г.р., служит в ВС с 2018 года, Сюникский военкомат) удалось вытащить из-под лавин. У него легкие ранения, состояние здоровья удовлетворительное.

Ведется следствие для установления обстоятельств инцидента.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования членам семей, родственникам и сослуживцам погибших военнослужащих.