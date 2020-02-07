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Ryanair начнет осуществлять авиарейсы Ереван-Пафос-Ереван

Ryanair начнет осуществлять авиарейсы Ереван-Пафос-Ереван

Авиакомпания Ryanair будет выполнять также рейсы Ереван-Пафос-Ереван. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице международного аэропорта “Звартноц” в Facebook.

Бюджетная авиакомпания Ryanair начнет совершать рейсы Ереван-Пафос(Кипр)-Ереван с июня 2020 года. Рейсы будут проводиться дважды в неделю.




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БелТА

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