Ryanair начнет осуществлять авиарейсы Ереван-Пафос-Ереван

Авиакомпания Ryanair будет выполнять также рейсы Ереван-Пафос-Ереван. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице международного аэропорта “Звартноц” в Facebook.

Бюджетная авиакомпания Ryanair начнет совершать рейсы Ереван-Пафос(Кипр)-Ереван с июня 2020 года. Рейсы будут проводиться дважды в неделю.