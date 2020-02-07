На выставке Сальвадора Дали в Москве побит новый рекорд посещаемости 

Рекордное число людей посетили выставку испанского живописца Сальвадора Дали в московском Манеже в четверг. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили организаторы выставки.

"Вчера новый рекорд по посещаемости был – 9,8 тысячи человек", - рассказала собеседница агентства.

Ранее организаторы, что в среднем 9 тысяч человек ежедневно посещают экспозицию. В связи с большим наплывом посетителей было принято решение продлить часы ее работы. Так, в четверг, пятницу и субботу посетители смогут задержаться в выставочном пространстве до 22.00.

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", на которой представлены более 180 произведений мастера (живопись, рисунки, акварели и гравюры), продлится до 25 марта. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Кроме того, на выставке можно увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".