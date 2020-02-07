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Гарник Атанесян освобожден с должности вице-губернатора Арагацотнской области

Гарник Атанесян освобожден с должности вице-губернатора Арагацотнской области

Гарник Атанесян освобожден с должности вице-губернатора Арагацотнской области. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Армении.

Атанесян занимал эту должность с конца июня 2018 года.




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