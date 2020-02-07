В субботу и воскресенье в поликлиниках Еревана установлено дежурство

Амбулаторно-поликлинические учреждения, находящиеся в ведении мэрии Еревана, в субботу и воскресенье будут работать с 10:00 до 16:00 часов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, граждане могут обращаться в амбулаторно-поликлиническую службу в случае признаков острых респираторных заболеваний.