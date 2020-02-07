В 2019 году Армения получила гуманитарную помощь на сумму 110,86 млн 

В январе-декабре 2019 года Армения получила 1452,1 тонны гуманитарной помощи на 53 млрд 52,2 тыс драмов или 110 млн 860,5 тыс долларов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 22,9%. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Полученная гуманитарная помощь включала в себя растительные продукты, текстильные изделия, наземные, воздушные и водные транспортные средства, различные промышленные товары, продукты химической промышленности и так далее.

Среди стран СНГ из России получена гуманитарная помощь в размере 174,1 тыс долларов, из Украины - 39 тыс долларов. Из стран ЕС получена помощь в размере 67 млн 884 тыс долларов, а из других стран - 42 млн 763,4 тыс долларов.