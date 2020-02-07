Экспорт из Армении вырос на 9,4%

Объем экспорта из Армении в январе-декабре 2019 года составил 2 млрд 640 млн 275,1 тыс долларов, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4%. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

Объем экспорта в страны ЕАЭС составил 760 млн 894,5 тыс долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,5% (в 2018 году - 688 млн 473,6 тыс долларов). Экспорт в другие страны СНГ составил 39 млн 538,2 тыс долларов, что на 29,4% больше показателя 2018 года.

Экспорт из Армении в страны ЕС в 2019 году составил 583 млн 170,7 тыс долларов, что на 14,7% меньше показателя предыдущего года (в 2018 году - 683 млн 409,2 тыс долларов).

Объем импорта в Армению в январе-декабре 2019 года составил 5 млрд 513 млн 798,5 тыс долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%.