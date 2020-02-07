ЦИК Арцаха может организовать тренинги для ЦИК Азербайджана по проведению честных выборов: Арзуманян

Граждане Республики Арцах, представляющие неправительственные организации, могут принять участие в предстоящих выборах в Азербайджане лишь в качестве международных наблюдателей и при обеспечении определенных гарантий их безопасности. В свою очередь члены Центральной избирательной комиссии Республики Арцах могут организовать тренинги и поделиться с азербайджанскими коллегами своим опытом проведения честных и прозрачных выборов. Только в таком формате граждане Республики Арцах могут участвовать в предстоящих выборах в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии председателя ЦИК Республики Арцах Србуи Арзуманян относительно заявления Центральной избирательной комиссии Азербайджана, который представляем ниже полностью:

“Заявление Азербайджана просто комично. Всего несколько лет назад власти Азербайджана утверждали, что в Арцахе нет гражданского населения, и пытались уничтожить мирное население Республики Арцах, подвергая широкомасштабной атаке ее населенные пункты. Сегодня же они цинично заявляют, что граждане Арцаха могут участвовать в предстоящих в Азербайджане выборах.

Хотела бы подчеркнуть, что между гражданами Республики Арцах и государством Азербайджанская Республика нет никакой политико-правовой связи. Еще на состоявшемся 10 декабря 1991 года референдуме народ Арцаха подавляющим большинством голосов высказался за создание независимой государственности.

Уже 29 лет, как граждане Республики Арцах эффективно реализуют свое неотъемлемое право посредством свободного и прозрачного волеизъявления формировать собственные государственные структуры. Намеченные на 31 марта очередные общегосударственные выборы в Арцахе станут еще одним шагом на пути к поступательному укреплению демократической государственности в нашей стране.

В то же время хотела бы отметить, что граждане Республики Арцах, представляющие неправительственные организации, могут принять участие в предстоящих выборах в Азербайджане лишь в качестве международных наблюдателей и при обеспечении определенных гарантий их безопасности. В свою очередь члены Центральной избирательной комиссии Республики Арцах могут организовать тренинги и поделиться с азербайджанскими коллегами своим опытом проведения честных и прозрачных выборов. Только в таком формате граждане Республики Арцах могут участвовать в предстоящих выборах в Азербайджане”.