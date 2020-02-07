В Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента

Китайские врачи вылечили от коронавируса 2019-nCoV 91-летнего жителя провинции Хубэй, который был самым пожилым среди инфицированных в стране. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

"Я очень рад, что меня вылечили, - сказал бывший пациент по фамилии Ван. - Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку".

Отмечается, что 91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан.