Глава МИД представил послам стран ЕС процесс происходящих в Армении реформ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел традиционную встречу с главой делегации ЕС в Армении и аккредитованными в Армении послами государств-членов Евросоюза.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями о текущих вызовах и их решении в контексте глобальных и региональных событий.

В контексте партнерства Армения-ЕС был затронут процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

В контексте продолжения поддержки ЕС программ развития правительства Республики Армения министр представил партнерам по ЕС процесс широкомасштабных реформ в стране, направленных на укрепление демократии, верховенства закона, создание независимой судебной системы и борьбу с коррупцией.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян также представил последние развития в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.