Звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри готовы сняться в продолжении. Как сообщает источник Deadline, речь идет об одной часовой серии для стримингового сервиса HBO Max.

По данным издания, договоренность была достигнута после тяжелых переговоров. Как отмечает источник, каждый из актеров получит примерно $3-4 млн за участие в серии.

Как пишет Deadline, фанаты ожидают скорого официального анонса, так как ранее Мэттью Перри пообещал на своей странице в Twitter"важные новости" в ближайшее время, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что HBO Max получил права на "Друзей" за $425 млн и продолжение снимается для того, чтобы помочь запуску сервиса. Стриминговая платформа начнет работу в мае 2020 года.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей на Манхэттене, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".